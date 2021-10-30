Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году

Фото: Юрий Кулаков

Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Экспо-2030. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, Международное бюро выставок завершило прием заявок 29 октября.

Помимо столицы РФ в перечень вошли Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Вместе с включением Москвы в итоговый список началась кампания в поддержку города – так, Останкинская башня окрасилась в цвета российской заявки. Поддержать столицу можно и в Сети.

Для этого необходимо опубликовать фотографию с видом на столицу и сопроводить ее хештегом #времяэкспо. Авторам лучших работ передадут подарки от заявочного комитета Москвы.

"По сути, Экспо – это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения Всемирной выставки в других странах показывает, что Экспо является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создает рабочие места. Мы уверены, что в случае положительного решения Москва проведет Экспо-2030 на высочайшем уровне", – заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Если заявка Москвы будет одобрена, то Экспо состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Таким образом, в столице появится новая точка притяжения с развитой инфраструктурой, применять которую можно будет и после международной выставки.

В Москве ранее стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Путеводная звезда" для представителей гостиничной и туристической отрасли столицы. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в нынешнем году предусмотрено 20 конкурсных номинаций.