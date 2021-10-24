В Москве объявили лауреатов международного конкурса "Опералия"

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Испанский оперный певец Пласидо Доминго назвал лауреатов международного конкурса "Опералия", который прошел в Большом театре в Москве, сообщает РИА Новости.

"Мы очень счастливы, что 28-я церемония международного оперного конкурса Опералия состоится на Исторической сцене Большого театра. В конкурсе примут участие певцы из разных стран. <…> Жюри было трудно принять решение, сегодня мы услышали множество прекрасных голосов", – заявил в приветствии певец.

Уточняется, что первые призы (по 30 тысяч долларов) получили Иван Айон Ривас (тенор) из Перу, а также выпускница молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачева (меццо-сопрано).

Вторые призы (20 тысяч долларов каждый) достались Джоне Хоскинс (тенор) из США, Бехзоду Давронову (тенор) из Узбекистана, а также Мане Галоян (сопрано) из Армении.

Третьи призы (по 10 тысяч долларов) выиграли Чусун Гэбриел Парк (бас-баритон) из Республики Корея, выпускник молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Чеблыков (баритон), а также певица Эмили Погорельц (сопрано) из США.

Наручные часы Rolex в качестве приза зрительских симпатий достались Ивану Айон Ривасу (тенор) из Перу, а также Мане Галоян (сопрано) из Армении.

Международный конкурс оперных певцов "Опералия" Доминго основал в 1993 году. Цель конкурса – поиск и поддержка талантливых молодых певцов в начале оперной карьеры. Финальные туры прошли на Новой сцене с 18 по 20 октября. Гала-концерт финалистов провели в воскресенье, 24 октября, на Исторической сцене Большого театра.

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