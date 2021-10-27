Сергунина: премия Чуковского поможет открыть новые имена авторов детской литературы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Премия имени Корнея Чуковского поможет открыть новые имена и сориентировать родителей в современной детской литературе, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В столице подвели промежуточные итоги конкурса на премию Чуковского. В шорт-лист попали 28 участков, которые претендуют на победу в конкурсе.

"Конкурс проводится во второй раз. В этом году было подано почти 680 заявок более чем из 50 регионов России. Мы рады, что премия вызвала такой отклик в профессиональной среде", – приводятся слова Сергуниной на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Профессиональное жюри выберет из всех участников шестерых. Главный приз – 1 миллион рублей. Жюри состоит из прозаиков, поэтов, переводчиков и экспертов в области детской литературы.

"Среди них – директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, современный детский прозаик и поэт Анастасия Орлова, поэт и прозаик Сергей Махотин, переводчики Марина Бородицкая и Григорий Кружков. Возглавляет жюри детский прозаик, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев", – говорится в сообщении.

Участники поборются за главный приз в семи номинациях. Победителей в шести номинациях определит профессиональное жюри. В номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" лучшего выберут обычные граждане.

Ранее сообщалось, что лауреата премии имени Корнея Чуковского могут выбрать участники проекта "Активный гражданин". Отдать свой голос за одного из кандидатов можно с 20 октября по 5 ноября. Отрывки из произведений номинантов размещены в специальном разделе "Активный гражданин – детям".

