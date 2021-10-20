"Активные граждане" определят победителя одной из номинаций премии Корнея Чуковского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Участники проекта "Активный гражданин" могут выбрать лауреата литературного конкурса на соискание премии имени Корнея Чуковского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В общей сложности на участие в конкурсе было подано 677 заявок. В шорт-лист попали 28 произведений, претендующих на победу в читательском голосовании.
Отдать свой голос за одного из кандидатов можно с 20 октября по 5 ноября. Отрывки из произведений номинантов размещены в специальном разделе "Активный гражданин – детям". Их озвучат актеры, певцы и сами авторы.
Раздел "Активный гражданин – детям" появился весной 2020 года. Первоначально это были видеоролики, записанные известными людьми, читающими произведения для детей.
Сейчас в разделе более 10 новых роликов с рассказами и сказками, сочиненными или переведенными соискателями премии имени Корнея Чуковского. В ходе голосования видеотеку продолжат пополнять: там появятся около 40 произведений, вошедших в лонг-лист премии.
Самыми популярными по количеству заявок стали категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет" и "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет".
Участники проекта "Активный гражданин" смогут определить лидера в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей". Лауреатов в остальных шести номинациях выберет жюри, в состав которого вошли деятели культуры, детские прозаики и поэты.
Ранее сообщалось, что с 20 октября по 21 ноября 2021 года жители Москвы могут принять участие в онлайн-викторинах проекта "Осенний марафон". Пройти их можно на сайте или в приложении проекта "Активный гражданин".
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