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Общество

18:33

Москвичей пригласили принять участие в онлайн-викторинах проекта "Осенний марафон"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

С 20 октября по 21 ноября 2021 года жители Москвы могут принять участие в онлайн-викторинах проекта "Осенний марафон". Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

Викторины пройдут в рамках проекта "Активный гражданин" и будут посвящены Москве. Пройти их можно на сайте или в приложении.

"Победители акции получат специальные призы. Для участников подготовят три виртуальные дорожки по аналогии с настоящим соревнованием по бегу. На каждой из них пользователям предстоит пройти восемь викторин, включающих восемь вопросов", – рассказали в пресс-службе.

Для участия необходимо зайти в специальный раздел на сайте проекта "Активный гражданин", выбрать одну или несколько тематических дорожек и нажать кнопку "На старт, внимание, марш!".

Дорожки с викторинами получили названия "Москва не сразу строилась", "Новый облик знакомых улиц" и "Наш город без окраин". Викторины будут открываться по понедельникам и средам в 09:00.

Ранее жителей столицы пригласили сыграть в викторину "Квартирный ответ" – шоу, в котором в прямом эфире нужно ответить на вопросы, не выходя из свой квартиры. Для этого достаточно навести свой смартфон на QR-код, который горожане увидят на своем экране. Самым находчивым участникам шоу подарят призы.

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