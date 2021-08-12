На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут с аудиогидом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На портале "Узнай Москву" появился маршрут с аудиогидом "Достоевский в Москве: детство на Божедомке", сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Во время прогулки можно увидеть улицы и здания, связанные с детскими и юношескими годами писателя. Многие дома, ставшие частью маршрута, являются объектами культурного наследия.
Аудиогид расскажет интересные факты из жизни семьи Достоевского, а также о его любимых местах в Москве. Также на портале доступен квиз для школьников "Детский Достоевский".
Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов напомнил, что в этом году отмечается 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. Он подчеркнул, что писатель большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге, и именно там он состоялся как писатель и создал многие свои произведения. Однако родился классик в Москве, где прожил до 16 лет.
"Благодаря новому маршруту на портале "Узнай Москву" можно узнать, как прошло детство Федора Михайловича, какое воспитание и образование он получил в семье. Примечательно, что в записи аудиогида приняли участие дети в возрасте от пяти до 16 лет", – сказал Емельянов.
Маршрут включает в себя восемь точек, он протянется на шесть километров. Время прохождения – чуть больше часа. Прогулка начинается на станции метро "Достоевская". Далее маршрут ведет на улицу Достоевского.
Затем можно прогуляться по Марьиной Роще и завершить маршрут на Новой Басманной улице. Там находился пансион Леонтия Чермака, где учился Федор Достоевский. Здание до наших дней не сохранилось.
Всего на портале доступно девять аудиомаршрутов. Проходить их удобно с помощью мобильного приложения "Узнай Москву" как пешком, так и на велосипеде.
Ранее портал "Узнай Москву" представил прогулочный маршрут по району Щукино. Во время прогулки можно будет ознакомиться с военным прошлым города и района в частности, увидеть дом физика Игоря Курчатова и побывать в лесу, где растут столетние деревья.
Прогулка начнется у второго выхода из метро "Октябрьское поле", получившее свое название в честь исторической местности, на которой сейчас находится современное Щукино. От метро участники прогулки могут пройти в сторону улицы Маршала Соколовского.
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