На портале "Узнай Москву" появился маршрут по Щукину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Узнай Москву" представил новый прогулочный маршрут по району Щукино. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Во время прогулки можно будет ознакомиться с военным прошлым города и района в частности, увидеть дом физика Игоря Курчатова и побывать в лесу, где растут столетние деревья.

Прогулка начнется у второго выхода из метро "Октябрьское поле", получившее свое название в честь исторической местности, на которой сейчас находится современное Щукино.

От метро участники прогулки могут пройти в сторону улицы Маршала Соколовского. Считается, что квартал строился пленными немцами в период с 1947 по 1952 год. В связи с этим комплекс из 11 жилых домов получил название "немецкая слобода".

Следующей остановкой маршрута станет Курчатовский институт. На данный момент здесь изучают ядерную энергетику.

Институт был основан в 1943 году после подписания указа о создании лаборатории, основной задачей которой стала разработка ядерного оружия. Коллектив ученых возглавил известный физик Игорь Курчатов. Недалеко от Курчатовского института находится дом, в котором академик жил с семьей. Сейчас в нем работает музей.

Далее по маршруту участники пройдут до улицы Маршала Василевского, где расположен знаменитый "авангардный дом". Он был построен в 1936 году и являлся частью военного городка. Уникальность зданию придали арка высотой в три этажа и застекленные цилиндры лестничных пролетов.

Конечной точкой прогулочного маршрута станет народный парк "Щукинская набережная", где можно увидеть крупнейший двухкамерный шлюз на канале имени Москвы.

Ранее цифровой туристический сервис Russpass составил маршруты для тех, кто прилетает в столицу на несколько часов или дней. За несколько часов можно будет посетить обзорные экскурсии, главные достопримечательности, смотровые площадки и музеи.