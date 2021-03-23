Свыше 40 тыс онлайн-мероприятий провели в учреждениях культуры столицы в 2020 году

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За прошлый год провели свыше 40 тысяч онлайн-мероприятий в учреждениях культуры столицы. В столичных учреждениях и парках культуры побывали 110 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума.

"В 2020 году работа учреждений и организаций культуры проходила под сильным влиянием ограничений, вызванных пандемией COVID-19", – говорится в сообщении.

Среди главных итогов года названа инаугурация концертного органа в концертном зале "Зарядье". Еще среди важных проектов указаны окончание внедрения в городских библиотеках единой автоматизированной информационной системы, а также проведение конкурса на соискание премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского для авторов детской литературы.

Ранее Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу. Россия представлена психоаналитическим детективом "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко.