В кинотеатрах "Москино" пройдут показы избранных фильмов российских режиссеров

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В кинотеатрах сети "Москино" с 6 по 27 апреля состоятся показы картин, которые были отмечены на российских и международных кинофестивалях. Показы состоятся в кинотеатрах "Молодежный" и "Тула" в рамках программы киноклуба "Диалог". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что показы начнутся в 20:00. Чтобы попасть на сеанс, необходимо приобрести билет. Студенты смогут посмотреть фильмы бесплатно по предварительной регистрации, предъявив студенческий билет.
Вход на показ фильма "Сторож" будет бесплатным для всех, однако понадобится предварительная регистрация. Более подробную информацию можно получить на сайте "Москино".
Программу откроет драма Анастасии Пальчиковой "Маша". В 2020 году на XXXI кинофестивале "Кинотавр" картина получила приз за лучший режиссерский дебют. Ленту покажут 6 апреля в кинотеатре "Тула".
13 апреля в кинотеатре "Молодежный" представят картину Юрия Быкова "Сторож". В 2019 году фильм был номинирован на главный приз фестиваля "Кинотавр".
20 апреля в кинотеатре "Тула" 20 апреля покажут мистическую драму Валерия Тодоровского "Гипноз". В 2020 году картина стала номинантом на главный приз – золотой "Святой Георгий" Московского международного кинофестиваля.
Завершится программа 27 апреля в кинотеатре "Молодежный" показом картины Степана Бурнашева "Черный снег". В 2020 году картина получила главный приз на ежегодном фестивале российского кино "Окно в Европу".
Ранее сообщалось, что в киносети "Москино" с 26 по 29 марта представят специальную программу "Михаэль Ханеке: ближний круг". В кинотеатре "Москино Факел" покажут картины режиссеров, близких по духу австрийскому классику. Все желающие смогут посмотреть фильмы Фатиха Акина, Марен Аде, Кристиана Петцольда и самого Ханеке.
Михаэль Ханеке является одним из признанных мэтров современного европейского и мирового кинематографа. Ханеке получил две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, шесть наград Европейской киноакадемии, премию "Оскар", а также премии BAFTA и "Сезар".
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