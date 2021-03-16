В "Москино" подготовили программу "Михаэль Ханеке: ближний круг"

Фото: кадр из фильма "Хэппи-энд"; режиссер – Михаэль Ханеке
В киносети "Москино" с 26 по 29 марта представят специальную программу "Михаэль Ханеке: ближний круг". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносети.
Как уточняется, в кинотеатре "Москино Факел" покажут картины режиссеров, близких по духу австрийскому классику. Все желающие смогут посмотреть фильмы Фатиха Акина, Марен Аде, Кристиана Петцольда и самого Ханеке.
"В программе фильм "Тони Эрдманн" об отношениях эксцентричного отца и его преуспевающей в бизнесе дочери. Также в программе есть драма "Феникс" о женщине, которая после пребывания в концлагере возвращается к мужу, но он ее не узнает", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что Михаэль Ханеке является одним из признанных мэтров современного европейского и мирового кинематографа. Ханеке получил две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, шесть наград Европейской киноакадемии, премию "Оскар", а также премии BAFTA и "Сезар".
Ранее сообщалось, что городская межведомственная комиссия по содействию организации съемок фильмов в Москве одобрила свыше 750 заявок от кинематографистов за три года. Планировалось, что организация будет способствовать тому, чтобы столицу чаще снимали в кино.
В частности, при помощи Московской кинокомиссии были созданы десятки фильмов. Среди них – "Вторжение" Федора Бондарчука, "Француз" Андрея Смирнова, "Стрельцов" Ильи Учителя, "Трое" и "Нежность" Анны Меликян и другие. А в марте этого года выйдет фильм "Только серьезные отношения".
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