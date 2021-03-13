Более 750 заявок от кинематографистов одобрила Московская кинокомиссия за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/съемки фильма "Француз", режиссер Андрей Смирнов

Более 750 заявок от кинематографистов одобрила Городская межведомственная комиссия по содействию организации съемок фильмов в Москве за три года своей работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что инициатором создания комиссии выступил Сергей Собянин. Планировалось, что организация будет способствовать тому, чтобы столицу чаще снимали в кино. Город при этом будет помогать в организации съемочных процессов. Кинокомиссия также предоставляет помощь во взаимодействии с городскими, федеральными структурами и коммерческими организациями.

Секретарь Союза кинематографистов России, режиссер, сценарист и кинопродюсер Филипп Абрютин отметил, что Московская кинокомиссия существенно облегчает процесс согласования и проведения съемок. Поддержку могут получить как крупные профессиональные проекты, так и дебютные, и студенческие.

Подобные организации существуют во многих мегаполисах мира. Они позволяют привлекать дополнительные инвестиции для продвижения образа города в кино.

В частности, при помощи Московской кинокомиссии были созданы десятки фильмов. Среди них "Вторжение" Федора Бондарчука, "Француз" Андрея Смирнова, "Стрельцов" Ильи Учителя, "Трое" и "Нежность" Анны Меликян и другие. А в марте этого года выйдет фильм "Только серьезные отношения".

Продюсер кинокомпании, которая снимала картину "Только серьезные отношения", Александр Котелевский рассказал, что съемки проходили в сложных локациях: на Красной площади, Никольской улице, ВДНХ, в парке "Зарядье", Парке Горького.

"Провести эти съемки легко и быстро мы смогли только благодаря содействию "Москино" и Московской кинокомиссии. Все согласования были выданы без проволочек. А ведь раньше требовались месяцы, чтобы просто получить разрешения от множества инстанций", – поделился Котелевский.

Московская кинокомиссия также занимается продвижением столицы в качестве привлекательного места для съемок международных кинопроектов. Организация является членом Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI). За три года существования была оказана поддержка 23 международным проектам (США, Великобритания, Италия, Китай, Испания, Австрия, Словакия, Германия, Саудовская Аравия, Франция, Нидерланды, Финляндия).

Кроме того, авторы фильмов, в хронометраже которых кадры с Москвой занимают более 10 процентов общего времени, могут рассчитывать на финансовую поддержку от организации. На короткометражную картину могут выделить от одного до трех миллионов рублей, на полнометражную – от трех до девяти.

Подать заявку на грант можно до 31 марта на сайте.

Ранее сообщалось, что в кинозале Третьяковской галереи с 11 по 18 марта пройдет программа "Новое финское кино", организованная при поддержке финского посольства и национального фильмофонда Финляндии.

