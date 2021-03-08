Программа "Новое финское кино" пройдет в Третьяковской галерее

Фото: Кадр из фильма "Фехтовальщик". Режиссер К. Хяре. 2015 год

В кинозале Третьяковской галереи с 11 по 18 марта пройдет программа "Новое финское кино", организованная при поддержке финского посольства и национального фильмофонда Финляндии. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Всего зрители смогут увидеть 10 фильмов, снятых в Финляндии за последние 10 лет. Киноманам будут представлены самые разные жанры и темы: от комедии по мотивам романа популярного финского писателя Туомаса Кюре до нуара о жизни братьев на окраине Хельсинки. Также зрители смогут посмотреть триллеры, драматические и биографические фильмы, отмеченные положительными рецензиями и премиями.

Откроет программу биографическая картина "Хелене" (2020) режиссера Антти Йокинена о знаменитой финской художнице-модернисте Хелене Шерфбек.

Все ленты будут показаны на финском языке с русскими субтитрами.

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