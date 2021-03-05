В "Москино" подготовили программу к 8 Марта

Фото: кадр из фильма "Девчата"; режиссер – Юрий Чулюкин; производство – "Мосфильм"
Сеть кинотеатров "Москино" подготовила в честь Международного женского дня специальную праздничную программу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Мы хотим познакомить зрителей с отечественным и мировым женским кинематографом, то есть с фильмами, снятыми женщинами или о женщинах. Праздничная программа рассчитана на широкую аудиторию. А в праздничный день мы открываем киноклуб "8 Марта", посвященный выдающимся женским именам в кино. Зрители смогут не только смотреть фильмы, но и обсуждать их с создателями", – рассказала генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.
Праздничная программа начнется с показа фильма "Девушка, подающая надежды" в кинотеатре "Звезда" 5 марта в 18:00. А в Международный женский день на большом экране покажут картины "Женщины", "Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше" и "Невидимая жизнь Эвридики".
В праздничный день всех желающих также будут ждать в кинотеатре "Березка", где покажут комедию "Девчата". А в кинотеатре "Салют" пройдет показ фильма "Небо. Самолет. Девушка". 10 марта зрителям кинотеатра "Искра" покажут музыкальную лирическую комедию "Карнавал" с Ириной Муравьевой в главной роли.
Понаблюдать за развитием отношений старшего статиста Анатолия Новосельцева и его начальницы Людмилы Калугиной можно будет 13 марта. Комедию Эльдара Рязанова "Служебный роман" покажут в 12:30 в кинотеатре "Полет".
Насыщенная программа в Международный женский день будет ждать и посетителей ВДНХ. С 6 по 8 марта на территории выставки будут проходить творческие мастер-классы, тематические экскурсии, лекции, яркие шоу-программы, фестивали, танцевальный марафон и другие мероприятия.
Мужчины в ГУМе поздравляют девушек с 8 Марта
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