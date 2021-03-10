Названы самые узнаваемые мелодии из советских фильмов

Фото: пресс-служба телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"
Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" опубликовал рейтинг самых узнаваемых мелодий из советского кино. Список возглавила композиция "Остров невезения" из "Бриллиантовой руки". Ее смогли угадать 96% участников опроса.
На втором месте – хит "Если у вас нету тети" из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Узнать эту мелодию смогли 90% респондентов. А третье место – у "Песни про медведей" из комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", ее угадали 86% опрошенных.
Опрос проводился в социальных сетях телеканала, а также на сайтах Filmpro.ru и Vesti.ru. В топ-10 наиболее узнаваемых композиций вошли:
1. "Остров невезения" ("Бриллиантовая рука");
2. "Если у вас нету тети" ("Ирония судьбы, или С легким паром!");
3. "Песня про медведей" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика");
4. "Если б я был султан" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика");
5. "Песня мушкетеров" ("Д’Артаньян и три мушкетера");
6. "Госпожа удача" ("Белое солнце пустыни");
7. "Звенит январская вьюга" ("Иван Васильевич меняет профессию");
8. "Прекрасное далеко" ("Гостья из будущего");
9. "Крылатые качели" ("Приключения Электроника");
10. "Мохнатый шмель" ("Жестокий романс").
Онлайн-опрос проводился телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция" в феврале 2021 года. На начальном этапе было отобрано более 50 мелодий из известных советских фильмов. Затем редакция телеканала путем голосования выбрала 13 популярных саундтреков. Пользователям Сети предлагалось прослушать 15 секунд из каждой мелодии и указать название фильма, в котором она звучала. Всего были опрошены 959 человек в возрасте от 17 до 75 лет.
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