ВДНХ возобновит акцию с бесплатным посещением избранных музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ВДНХ возобновится популярная акция "Бесплатный вход", в рамках которой можно свободно посетить избранные музеи комплекса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Эту популярную культурную акцию впервые провели на ВДНХ в 2019 году. В 2020-м из-за ситуации с коронавирусом был сделан вынужденный перерыв. А сейчас благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность ее возобновить. Она начнется 21 марта", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По условиям проекта, получить бесплатный билет можно каждое третье воскресенье месяца. Для этого достаточно обратиться в кассу.

В акции принимают участие центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс "Буран". Будущим посетителям выставок напомнили, что в помещениях необходимо носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Расписание работы центров-партнеров акции "Бесплатный вход" можно уточнить на официальном сайте ВДНХ.

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