Экскурсии и перформансы пройдут во МХАТ имени Горького в ночь на 27 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь на 27 марта во МХАТ имени Горького состоятся две ночные экскурсии по его зданию, а также перформансы от приглашенных режиссеров. Об этом говорится на сайте театра.

Уточняется, что жители смогут увидеть эксперимент под названием "Мхатовская пауза". Горожанам покажут места театра, в которые невозможно попасть обычному зрителю. Проект является вызовом для создателей, ведь его необходимо подготовить за две недели.

Режиссеры смогут использовать любые имеющиеся у них средства для воплощения своих идей. Например, актеров, свет, звук, а также реквизит.

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила специальную программу, приуроченную к Международному дню театра кукол. Тематические экскурсии и кукольные спектакли будут проходить в музее кукол и оранжерее павильона № 14. Попасть на них можно будет с 20 марта по 18 апреля.