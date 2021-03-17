Москва онлайн покажет экскурсию по Театру кукол имени Сергея Образцова

14:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
18 марта специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по Театру кукол имени Сергея Образцова. Зрители узнают о работе знаменитых часов на фасаде здания, увидят мастерские, музей и репетицию спектакля "Чиполлино". В роли экскурсоводов выступят главный режиссер театра Борис Константинов и режиссер-постановщик Екатерина Образцова.
В 1930 году в Москве прошла Всероссийская конференция работников кукольных театров, на которой было решено создать Главный центральный театр кукол.
Театр открылся 16 сентября 1931 года, а на должность директора был приглашен Сергей Образцов. Труппа театра тогда состояла из пяти актеров, художника и концертмейстера. Спектакли были выездными, их показывали в школах, клубах, больницах. Лишь в 1936 году театру было выделено постоянное помещение на площади Маяковского. В 1970 году он переехал в здание на Садовом кольце, где находится и сегодня.
Экскурсия по театру приурочена к Международному дню кукольного театра, который отмечается 21 марта.
Смотрите прямую трансляцию 18 марта в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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