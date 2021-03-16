На mos.ru покажут лекцию "Москва Чехова"

Фото: скриншот сайта mos.ru
16 марта в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина пройдет лекция "Москва Чехова", которую проведет кандидат филологических наук Мария Галкина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Галкина расскажет о быте семьи А. П. Чехова, о роли журнала "Будильник" в его жизни и о том, как ему пришлось выбирать профессию.
Прямая трансляция лекции состоится на портале mos.ru и на официальных страницах портала в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в 17:00.
Ранее в Москве состоялась премьера спектакля "Зимние заметки о летних впечатлениях". Показ постановки по одноименному очерку Федора Достоевского прошел на малой сцене Театра Наций. В ролях сыграли Елизавета Арзамасова и Илья Исаев.
За основу постановки были взяты эссе русского писателя о путешествиях по заграничным странам в 1862 году, в числе которых Англия, Германия, Австрия, Италия, Франция и Швейцария. В них Достоевский рассуждает о нравах XIX века, а также об отношениях русского народа и европейцев.
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