На mos.ru покажут лекцию "Москва Чехова"

Фото: скриншот сайта mos.ru

16 марта в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина пройдет лекция "Москва Чехова", которую проведет кандидат филологических наук Мария Галкина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Галкина расскажет о быте семьи А. П. Чехова, о роли журнала "Будильник" в его жизни и о том, как ему пришлось выбирать профессию.

Прямая трансляция лекции состоится на портале mos.ru и на официальных страницах портала в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в 17:00.

Ранее в Москве состоялась премьера спектакля "Зимние заметки о летних впечатлениях". Показ постановки по одноименному очерку Федора Достоевского прошел на малой сцене Театра Наций. В ролях сыграли Елизавета Арзамасова и Илья Исаев.

За основу постановки были взяты эссе русского писателя о путешествиях по заграничным странам в 1862 году, в числе которых Англия, Германия, Австрия, Италия, Франция и Швейцария. В них Достоевский рассуждает о нравах XIX века, а также об отношениях русского народа и европейцев.