Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:35

На mos.ru покажут лекцию "Москва Чехова"

город культура

Фото: скриншот сайта mos.ru

16 марта в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина пройдет лекция "Москва Чехова", которую проведет кандидат филологических наук Мария Галкина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Галкина расскажет о быте семьи А. П. Чехова, о роли журнала "Будильник" в его жизни и о том, как ему пришлось выбирать профессию.

Прямая трансляция лекции состоится на портале mos.ru и на официальных страницах портала в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в 17:00.

Ранее в Москве состоялась премьера спектакля "Зимние заметки о летних впечатлениях". Показ постановки по одноименному очерку Федора Достоевского прошел на малой сцене Театра Наций. В ролях сыграли Елизавета Арзамасова и Илья Исаев.

За основу постановки были взяты эссе русского писателя о путешествиях по заграничным странам в 1862 году, в числе которых Англия, Германия, Австрия, Италия, Франция и Швейцария. В них Достоевский рассуждает о нравах XIX века, а также об отношениях русского народа и европейцев.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать