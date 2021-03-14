В Российской государственной библиотеке пройдут вечера итальянской культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цикл мероприятий "Итальянские вечера. От Бокаччо до Казановы" откроется в Российской государственной библиотеке (РГБ) 26 марта, передает портал мэра и правительства Москвы.

Генеральный директор РГБ Вадим Дуда рассказал, что фонды библиотеки хранят большое количество итальянских изданий. Он назвал итальянскую культуру непреходящей ценностью для России.

В рамках программы пройдет несколько вечеров, каждый из которых будет посвящен деятелю культуры – Джованни Боккаччо, Лудовико Ариосто, Джакомо Казанове, Джованни Баттисте Пиранези, Тома де Томону. Первая встреча состоится уже 26 марта в 19:00 в конференц-зале РГБ.

Уточняется, что поддержку в реализации проекта оказывает Итальянский институт культуры в Москве, который занимается продвижением итальянского языка и культуры в России.

На каждой встрече гостям будут презентовать книги. Ансамбль солистов Imaginarum будет давать концерты-новеллы. Ведущим вечеров станет искусствовед, писатель Аркадий Ипполитов.

Билеты на мероприятия доступны на сайте.

Ранее сообщалось, что столичные власти проведут традиционные Дни Крыма в Москве 18–21 марта в рамках реализации программы межрегионального сотрудничества. В Москве будут организованы различные выставки, на которых расскажут об истории Крыма. Также пройдет концерт.

