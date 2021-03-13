Москвичам подготовили развлекательную программу на выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учреждения культуры Москвы подготовили для горожан развлекательную программу на выходные, передает портал мэра и правительства Москвы.

Культурный центр "Лира" приглашает гостей 13 марта в 12:00 на праздник "Гуляй, Масленица". А в библиотеке № 90 имени А.С. Неверова в это же время начнутся гулянья "Здравствуй, Масленица! Дай нам маслица!" В 13:00 в библиотеке № 87 пройдет праздничная игровая программа.

Концертная программа с играми состоится в 14:00 и в библиотеке № 185.

Библиотеки централизованной системы (БЦС) "Новомосковская" проведут для горожан кулинарный мастер-класс. Он состоится в онлайн-формате 13 марта в 15:00 в аккаунте библиотеки № 263 поселка Ватутинки "ВКонтакте".

А на странице библиотеки № 260 поселения Десеновского "ВКонтакте" БЦС "Новомосковская" проведет лекцию "Православные праздники. Масленица над зачарованной Десной".

В 16:00 в субботу в библиотеке № 182 пройдет оперный концерт Натальи Поляниновой "Классика на бис".

Послушать гобой и орган на концерте "Великолепие барокко" можно будет 13 марта в 17:00 в музее-заповеднике "Царицыно". Билеты на мероприятие доступны на сайте.

Центр культуры "Сцена" приглашает на спектакль по мотивам сказки о Маленьком принце Антуана де Сент-Экзюпери 14 марта в 16:00.

Кроме того, москвичам предлагают посетить и спортивные мероприятия. Территориальная клубная система "Орехово" приглашает 13 марта в 16:30 на открытую тренировку по самбо.

А парк "Ходынское поле" 14 марта в 12:00 опубликует в Instagram и "ВКонтакте" видеотренировку "Будь в форме".

Музей-заповедник "Царицыно" проведет в соцсети "ВКонтакте" мастер-класс по обучению старинной русской технике вышивки "Сажение по бели". Мероприятие состоится 13 марта в 14:00.

14 марта в 12:00 в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева состоится занятие из цикла "Ужасно интересно все то, что неизвестно" о рыси.

А в центре культуры "Сцена" проведут занятие по плетению фенечки – браслета из лент или ниток. Оно состоится 14 марта в 13:30.

Ранее сообщалось, что просветительские мероприятия от сотрудников Роспотребнадзора ко Всемирному дню защиты прав потребителей пройдут в Москве с 11 по 25 марта.

