Праздник Навруз впервые отметят в онлайн-формате в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Праздник весны Навруз пройдет в Москве в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы, который является организатором мероприятия.
"В Москве Навруз проводится уже 15 лет, но впервые за всю историю в этом году он пройдет онлайн. Прямая трансляция будет вестись 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза и в социальной сети "Одноклассники". Присоединиться к праздничным мероприятиям сможет любой желающий", – сказано в сообщении.
В ходе онлайн-празднования пройдут презентации национальных диаспор, спортивные состязания, игры и ремесла. Также состоится концерт танцевальных и творческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц.
Навруз – это древний праздник, который символизирует наступление весны и обновление природы. В России его отмечают в Татарстане, Башкирии, Дагестане и некоторых других национальных республиках. В мире – в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Туркмении.
Ранее сообщалось, что столичные парки отметят Масленицу. Они подготовили праздничную онлайн-программу, куда вошли творческие мастер-классы, концерты и кулинарные уроки.
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