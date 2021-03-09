Парки Москвы подготовили онлайн-программу к Масленице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные парки отметят Масленицу. Они подготовили праздничную онлайн-программу, куда вошли творческие мастер-классы, концерты и кулинарные уроки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, желающие узнают, как испечь традиционные блины, можно ли прийти на бал в кокошнике и зачем сжигать чучело в честь начала весны. Видео будут размещать в соцсетях с 9 по 14 марта. Посетить онлайн-уроки можно бесплатно, предварительная регистрация не потребуется.
На занятиях музея-заповедника "Царицыно" расскажут, как отмечали Масленицу русские цари. В Instagram музея запустят акцию #наденькокошник. Пользователи смогут виртуально примерить несколько кокошников, нарисованных дизайнерами к празднику.
Таганский парк подготовил онлайн-программу "Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся!". 14 марта в 12:00 руководитель детской фольклорной студии "Подсолнух" Юлия Найденко расскажет зрителям о традициях празднования Масленицы, а воспитанники исполнят веселые народные песни.
На онлайн-лекциях парка "Сокольники" покажут, как правильно украсить стол на Масленицу. Желающим расскажут о традициях украшения праздничного стола павловопосадскими платками, а затем научат готовить блины с креветками и гуакамоле.
Усадьба Воронцово подготовила мастер-класс "Солнышко", где покажут, как сделать солнышко из ниток и лент.
Послушать народные песни и сыграть в традиционные игры можно благодаря пару "Северное Тушино". 14 марта в 12:00 зрителям пройдет онлайн-концерт "А мы Масленицу провожаем".
Перовский парк организует мастер-класс "Как по маслу: кулинарные секреты к масленичной неделе". Также шеф-повар Вячеслав Моногаев расскажет, как испечь идеальные блинчики.
На онлайн-уроках Бабушкинского парка научат сделать традиционную масленичную куколку и расписать декоративную поделк.
Ранее московские парки, музеи, библиотеки и культурные центры приготовили для детей разнообразную программу в честь Масленицы.
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