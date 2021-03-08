Парки Москвы подготовили новую образовательную программу на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Парки Москвы подготовили новую образовательную программу для горожан с 9 по 14 марта, передает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятия пройдут как в онлайн-, так и в офлайн-форматах.
11 марта в 15:30 в помещении художественно оформленного интерьера "Старая московская квартира" в усадьбе Измайлово состоится лекция о создании Николаевской военной богадельни. Для участия необходимо приобрести билет.
А в художественной мастерской "В мире искусства", которая также располагается в усадьбе Измайлово, 12 марта в 11:00 и 13:00 можно будет научиться писать пейзажи, портреты и натюрморты. Билеты доступны на сайте.
В музее-заповеднике "Коломенское" 14 марта состоится экскурсия "Крыши, парящие над землей". Подробности мероприятия доступны на сайте.
В Хлебном доме в музее-заповеднике "Царицыно" 13 марта в 13:00 пройдет экскурсия по выставке "Керамика. Парадоксы". Для участия необходима предварительная регистрация. Также в "Царицыно" 14 марта в 14:00 пройдет концерт камерной музыки "Рандеву по-испански". Билеты доступны на сайте.
Парк "Сокольники" 14 марта в 14:30 приглашает на экскурсию "Криминальные Сокольники: преступления, кутеж и курьезные случаи". Для участия необходимо приобрести билет.
Также парк "Сокольники" организует онлайн-занятия по вокалу. Они состоятся на платформе Zoom 10 марта в 17:00 и 11 марта в 15:00 по ссылке.
10 марта в 13:00 музей-усадьба "Кусково" покажет онлайн-лекцию "Усадьба Кусково – звезда кинематографа". Она будет доступна на YouTube-канале музея.
Посмотреть цикл видеосюжетов "О кино в парке" можно будет на страницах объединения северных парков в социальных сетях 12,19 и 26 марта.
А 12 марта в 12:00 парк "Ходынское поле" на страницах в социальных сетях проведет урок по хатха-йоге.
Воронцовский парк продолжит цикл онлайн-лекций "Великие женщины на полотнах художников". Очередная встреча состоится 12 марта в 18:00 на страницах парка в социальных сетях.
9 марта в 12:00 в Instagram парка "Красная Пресня" состоится лекция "Дафна Дюморье "Ребекка". А 11 марта в 18:00 там же можно будет узнать о магазинах купца Елисеева в Москве и Петербурге.
Обучающее видео по итальянскому языку можно будет посмотреть 13 марта в 17:00 на страницах сада имени Баумана в социальных сетях. А курс испанского языка "Испанский экспресс" запустит Парк Горького. Первое занятие состоится на платформе Zoom 14 марта в 15:00.
В честь Международного женского дня Музей Победы подготовил весенние мастер-классы, исторические ролики и видеоконцерт. На сайте музея для посетителей подготовлены истории о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. Передачи входят в программу цикла "Люди и судьбы" онлайн-телевидения Музея Победы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: