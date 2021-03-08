Парки Москвы подготовили новую образовательную программу на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парки Москвы подготовили новую образовательную программу для горожан с 9 по 14 марта, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия пройдут как в онлайн-, так и в офлайн-форматах.

11 марта в 15:30 в помещении художественно оформленного интерьера "Старая московская квартира" в усадьбе Измайлово состоится лекция о создании Николаевской военной богадельни. Для участия необходимо приобрести билет.

А в художественной мастерской "В мире искусства", которая также располагается в усадьбе Измайлово, 12 марта в 11:00 и 13:00 можно будет научиться писать пейзажи, портреты и натюрморты. Билеты доступны на сайте.

В музее-заповеднике "Коломенское" 14 марта состоится экскурсия "Крыши, парящие над землей". Подробности мероприятия доступны на сайте.

В Хлебном доме в музее-заповеднике "Царицыно" 13 марта в 13:00 пройдет экскурсия по выставке "Керамика. Парадоксы". Для участия необходима предварительная регистрация. Также в "Царицыно" 14 марта в 14:00 пройдет концерт камерной музыки "Рандеву по-испански". Билеты доступны на сайте.

Парк "Сокольники" 14 марта в 14:30 приглашает на экскурсию "Криминальные Сокольники: преступления, кутеж и курьезные случаи". Для участия необходимо приобрести билет.

Также парк "Сокольники" организует онлайн-занятия по вокалу. Они состоятся на платформе Zoom 10 марта в 17:00 и 11 марта в 15:00 по ссылке.

10 марта в 13:00 музей-усадьба "Кусково" покажет онлайн-лекцию "Усадьба Кусково – звезда кинематографа". Она будет доступна на YouTube-канале музея.

Посмотреть цикл видеосюжетов "О кино в парке" можно будет на страницах объединения северных парков в социальных сетях 12,19 и 26 марта.

А 12 марта в 12:00 парк "Ходынское поле" на страницах в социальных сетях проведет урок по хатха-йоге.

Воронцовский парк продолжит цикл онлайн-лекций "Великие женщины на полотнах художников". Очередная встреча состоится 12 марта в 18:00 на страницах парка в социальных сетях.

9 марта в 12:00 в Instagram парка "Красная Пресня" состоится лекция "Дафна Дюморье "Ребекка". А 11 марта в 18:00 там же можно будет узнать о магазинах купца Елисеева в Москве и Петербурге.

Обучающее видео по итальянскому языку можно будет посмотреть 13 марта в 17:00 на страницах сада имени Баумана в социальных сетях. А курс испанского языка "Испанский экспресс" запустит Парк Горького. Первое занятие состоится на платформе Zoom 14 марта в 15:00.

В честь Международного женского дня Музей Победы подготовил весенние мастер-классы, исторические ролики и видеоконцерт. На сайте музея для посетителей подготовлены истории о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. Передачи входят в программу цикла "Люди и судьбы" онлайн-телевидения Музея Победы.

