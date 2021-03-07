Праздничная подборка видеороликов и виртуальных экскурсий появилась в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Узнать об истории Международного женского дня, а также об оригинальных способах поздравления школьники смогут библиотеке МЭШ. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Ребятам предлагают посмотреть познавательный видеоролик, посвященный истории праздника, решить математические задания и выучить поздравительное стихотворение. Также их познакомят с пьесой "Мама" Петра Чайковского.
О самых праздничных цветах расскажет урок "Мастер украшения помогает сделать праздник". Школьники виртуально прогуляются по цветущему ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород" и научатся рисовать букеты.
Кроме того, в честь праздника ребята смогут прогуляться по паркам онлайн или подучить английский. А урок "Женские образы в романе-эпопее М.А. Шолохова "Тихий Дон" расскажет о главных женских персонажах произведения – Аксинье и Наталье.
Ранее стало известно, что новая виртуальная экскурсия пополнит интернет-проект "Прогулки со Львом-хранителем" к Международному женскому дню. В компании чат-бота горожане смогут совершить путешествие по центральным улицам города и узнать о жизни женщин, внесших неоценимый вклад в развитие культуры столицы.
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