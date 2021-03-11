Мероприятия ко Всемирному дню защиты прав потребителей пройдут в Москве с 11 по 25 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Просветительские мероприятия от сотрудников Роспотребнадзора ко Всемирному дню защиты прав потребителей пройдут в Москве с 11 по 25 марта. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Главной темой события в 2021 году станет проблема пластикового загрязнения планеты.
"В ряде стран уже отказываются от неэкологичной тары, чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить социальные условия для нынешних и будущих поколений. Каждый человек должен придерживаться принципов рационального использования пластика", – отмечается в сообщении.
Роспотребнадзор считает, что в России проблема пластика стоит так же остро, как и в других странах, а ежегодное событие – хороший повод напомнить о том, что выбор каждого может значительно повлиять на окружающую среду и все население планеты.
Выездные мероприятия пройдут на 12 различных площадках Москвы – среди них крупные торговые центры и образовательные учреждения.
Ранее стало известно, что Евразийский экономический союз намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика до 2025 года. Белоруссия заявила о поддержке данных мер, Россия готова перейти к обсуждению.
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