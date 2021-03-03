Москва в 13-й раз присоединится к экологической акции "Час Земли"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва в 13-й раз примет участие в ежегодной экологической акции "Час Земли". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Акция состоится 27 марта с 20:30 до 21:30. По традиции в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

"Это не только очень зрелищное событие и возможность увидеть необычную ночную панораму столицы, это масштабное мероприятие, которое способно привлечь внимание жителей города к сохранению природных ресурсов и продемонстрировать, что каждый лично может принять в этом участие", – говорится в сообщении.

В 2021 году мероприятие будет посвящено теме открытости экологической информации. Москвичи смогут узнать, как и где получать информацию такого рода, что они вправе ждать от государства и бизнеса и как они как граждане могут способствовать экологической открытости.

Ранее стало известно, что выбросы загрязняющих воздух веществ в Москве сократились на 400 тонн. На показатели повлияло развитие электробусной сети. Уточнялось, что от замены одного дизельного автобуса на электробус выбросы углекислого газа в окружающую среду уменьшались на 60,7 тонны в год.