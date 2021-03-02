Volvo планирует к 2030 году выпускать только электрические авто

Volvo заявила, что к 2030-ому году будет выпускать только электрические авто. Никаких двигателей внутреннего сгорания и гибридов.

Технический директор концерна заявил, что спрос на электрокары очень высок, а вот у машин на бензине просто нет будущего.

Кроме того, таким образом Volvo намерены поддержать борьбу за экологию. В прошлом году компания уже выпустила два полностью электрических автомобиля. А в 2025 такие модели составят половину выпускаемой продукции.

Между тем, автолюбители уже задаются вопросом, как проявят себя эти машины в суровом климате. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.