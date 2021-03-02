Пассажиры метро и МЦК смогут сэкономить на проезде до 20 руб при оплате картой "Мир"

Пассажиры метро и МЦК могут сэкономить на проезде до 20 рублей
Пассажиры московского метро и МЦК смогут сэкономить до 20 рублей на каждой поездке при оплате бесконтактной картой "Мир". Об этом сообщает департамент транспорта столицы.
Как уточняется, акция будет действовать до 30 июня текущего года.
В Дептрансе добавили, что скидку 10 рублей можно получить при оплате проезда бесконтактной картой "Мир" на турникете. Поездка обойдется в 36 рублей.
А скидку 20 рублей можно получить, если оплатить поездку на турникете смартфоном на базе Android, к которому в приложении Mir Pay или Samsung Pay привязана карта "Мир". Таким образом, поездка будет стоить 26 рублей.
Уточняется, что сначала система спишет с карты полную стоимость поездки, а через несколько минут сумма скидки вернется на счет.
Ранее сообщалось, что в московском метро можно оплатить проезд банковскими картами практически всех платежных систем, таких как "Мир", Visa и Mastercard, а также использовать все системы оплаты телефоном, даже такие как Huawei Pay, "МИР Pay", AliPay, China UnionPay, Google Pay и Samsung Pay, Apple Pay.
"Интервью": гендиректор платежной системы "Мир" рассказал о мобильном приложении MirPay
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