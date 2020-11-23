Обеззараживающие гаджеты установили в такси в 12 городах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 12 городах России в такси установили обеззараживающие гаджеты от "Ростеха". Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Произвел УФ-рециркуляторы холдинг "Росэлектроника". Они предназначены для защиты пассажиров от болезнетворных вирусов во время поездки. Отмечается, что новые технологии доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Волгограде, Уфе, Перми, Самаре, Краснодаре, Калуге и Сочи.

"При вызове такси пассажир получает оповещение в мобильном приложении о том, что автомобиль оборудован УФ-рециркулятором. Прибор обладает бактерицидным действием благодаря применению ультрафиолетового диода. Пропуская воздух через камеру обеззараживания, устройство уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы", – сказано в сообщении компании.

Там добавили, что вес гаджета составляет 100 граммов. Подключается он через USB-порт. В компании подчеркнули, что рециркуляторы являются безвредными для здоровья человека.

Ранее сообщалось, что российские разработчики готовят к испытаниям устройство для дезинфекции рук, гаджетов и готовой еды из ресторанов коронным разрядом. По словам разработчиков, устройство будет эффективнее санитайзеров и спиртовых салфеток, а также подойдет людям с чувствительной кожей.