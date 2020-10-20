Пассажиры новых плацкартных вагонов смогут отгородиться с помощью шторок

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Пассажиры новых плацкартных вагонов РЖД смогут отгородиться от попутчиков при помощи шторки, обеспечив себе индивидуальное пространство. Об этом рассказал шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Алексей Шаршаков.

"Чтобы пассажиры могли отгородиться от соседей, каждая полка оборудована шторками. Шторки – элемент многофункциональный. Задернув их, можно уединиться в плацкартном вагоне, чтобы почитать, поспать и даже переодеться. Фактически можно создать личную капсулу", – рассказал Агентству "Москва" шеф-дизайнер центра, в котором разработали новые вагоны.

В начале октября Федеральная пассажирская компания (ФПК) и "Трансмашхолдинг" представили концепцию нового плацкартного вагона с повышенным комфортом на площади Павелецкого вокзала в Москве. Сообщалось, что поезд стал шире, а спальные места в вагоне увеличились на 10%. Помимо этого, стала возможна установка душевой комнаты.

В интерьере нового плацкарта преобладают бежевые и светло-коричневые тона. Внутри вагона установлены системы обеззараживания воздуха и воды. Есть возможность раздельного сбора мусора. Ожидается, что улучшенные плацкартные вагоны могут быть выведены на маршруты южного направления в будущем году.

