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Более 100 автомобилей Volvo отзовут в России. Об этом говорится на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Отзыву подлежат 102 автомобиля Volvo V60CC/V90CC/XC90, реализованных в 2020 году с VIN-кодами согласно приложению", – говорится в сообщении.

В Росстандарте сообщили, что автомобили будут отозваны из-за возможного несоответствия спецификации затяжки болтов крепления модуля управления системой SRS. Это, по словам специалистов, может привести к неправильной работе модуля.

Уполномоченные представители изготовителей Volvo Cars в ближайшее время должны проинформировать владельцев автомобилей, чьи транспортные средства подпадают под категорию отзыва, о необходимости предоставить машину в дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого надо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем либо воспользоваться интерактивным поиском.

Ранее сообщалось, что около 3,5 тысячи автомобилей Toyota отзовут из России из-за возможного снижения прочности поршня усилителя тормозов. Речь идет о машинах Toyota Hilux и Fortuner, реализованных в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.

