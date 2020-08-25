Datsun отзывает свыше 93 тысяч автомобилей в России

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В России отзываются свыше 93 тысяч автомобилей Datsun из-за проблем с подушкой безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Отзыву подлежат 93 373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO (модельный код BD0), изготовленных в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению", – говорится в сообщении.

В Росстандарте сообщили, что причина кроется в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности бездымного типа. Содержащийся там нитрат аммония может испортиться при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры.

Это, по словам специалистов, можно привести к сбоям в работе подушек безопасности со стороны водителя и пассажира. Они отметили, что в случае ДТП подушка безопасности может сработать с такой силой, что ее корпус может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей Nissan в ближайшее время должны проинформировать владельцев автомобилей, чьи транспортные средства попадают под категорию отзыва, о необходимости предоставить машину в дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех транспортных средствах бесплатно при необходимости заменят рулевое колесо, а также подушки безопасности водителя и пассажира.

Ранее сообщалось, что в России отзываются 19 автомобилей Bentley из-за проблем с ремнями безопасности. Отзываются автомобили, реализованные в период с 2018 по 2020 год. По мнению специалистов, в данных моделях при ДТП "проушины ремней безопасности сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова".

