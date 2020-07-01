Volvo отзывает более 2 млн машин из-за дефекта ремней безопасности

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Volvo Cars отзывает около 2,1 миллиона автомобилей, произведенных с 2006 по 2019 год, сообщает телеканал SVT. Причиной стал стальной трос в креплении ремней безопасности передних сидений, который может ослабнуть и снизить защитный эффект.

Отзываются модели S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L. Из общего числа 412 тысяч приходится на Швецию. Сходящих сегодня с конвейера машин это не коснется.

Пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрем заявил, что это самый крупный в истории Volvо отзыв машин. Несмотря на данные о связанных с неполадкой травмах, автопроизводитель называет это профилактической мерой.

В марте концерн BMW предупредил, что в России отзываются 35 машин модели 6 Series Gran Coupe. Это было связано с риском срывания фонаря стоп-сигнала.

В феврале сообщалось, что "Мазда Мотор Рус" отзывает 776 автомобилей Mazda 3, проданных в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года. Проблемы возникли с подготовкой топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости и автоматическим повторным запуском при срабатывании системы i-stop.