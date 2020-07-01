Volvo отзывает более 2 млн машин из-за дефекта ремней безопасности

Фото: ТАСС/Zuma
Volvo Cars отзывает около 2,1 миллиона автомобилей, произведенных с 2006 по 2019 год, сообщает телеканал SVT. Причиной стал стальной трос в креплении ремней безопасности передних сидений, который может ослабнуть и снизить защитный эффект.
Отзываются модели S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L. Из общего числа 412 тысяч приходится на Швецию. Сходящих сегодня с конвейера машин это не коснется.
Пресс-секретарь компании Стефан Эльфстрем заявил, что это самый крупный в истории Volvо отзыв машин. Несмотря на данные о связанных с неполадкой травмах, автопроизводитель называет это профилактической мерой.
В марте концерн BMW предупредил, что в России отзываются 35 машин модели 6 Series Gran Coupe. Это было связано с риском срывания фонаря стоп-сигнала.
В феврале сообщалось, что "Мазда Мотор Рус" отзывает 776 автомобилей Mazda 3, проданных в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года. Проблемы возникли с подготовкой топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости и автоматическим повторным запуском при срабатывании системы i-stop.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: