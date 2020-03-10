BMW отзовет более 30 машин в России из-за риска срывания фонаря стоп-сигнала

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Концерн BMW предупредил, что в России отзываются 35 авто модели 6 Series Gran Coupe, передает Агентство "Москва". Кампания по отзыву машин осуществляется в связи с риском срывания фонаря стоп-сигнала, говорится в заявлении Росстандарта.
"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений", – объяснили в Росстандарте.
По словам представителей ведомства, под давлением и при нагревании резьбовые соединения теряют предварительный натяг, после чего высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удерживается контуром авто даже при полностью ослабленном резьбовом соединении.
Уточняется, в единичных случаях водители могут столкнуться с тем, что при движении полностью будет сорван фонарь стоп-сигнала.
Владельцам машин, которые куплены с апреля 2013 по август 2016 года, рекомендуется не ждать звонка специалиста и обратиться в дилерский центр.
Консультанты расскажут, действительно ли их автомобиль попадает под отзыв.
В дальнейшем в официальном сервисе выполнят повторное закрепление высоко посаженного фонаря стоп-сигнала в центральной области. Работы будут бесплатными.
Ранее сообщалось, что "Мазда Мотор Рус" отзовет более 770 автомобилей из-за проблем с двигателем.
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