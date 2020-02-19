"Мазда Мотор Рус" отзовет более 770 автомобилей из-за проблем с двигателем

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Компания "Мазда Мотор Рус" отзывает 776 автомобилей Mazda 3, проданных в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года, сообщает "Интерфакс".

Мероприятия проведут из-за ряда неисправностей, в результате которых у автомобилей отказывает двигатель. В частности, проблемы связаны с подготовкой топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости. Среди причин также выделяют проблему автоматического повторного запуска при срабатывании системы i-stop.

Представители компании оповестят владельцев, если их машина была приобретена в обозначенный период. Специалисты бесплатно устранят неполадки путем перепрограммирования блока управления силовым агрегатором.

Ранее в ГИБДД РФ сообщили о создании системы автоматизированной обработки данных о ДТП в стране. Впоследствии планируют формирование электронной карты, на которой будут отображаться произошедшие автоаварии.

Кроме того, район Москвы Выхино-Жулебино признали самым аварийным в столице. За последние девять месяцев на дорогах района произошло 120 аварий.