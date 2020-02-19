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Москва 24

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Технологии

19 февраля, 14:54

В ГИБДД разработали систему обработки данных о ДТП

технологии транспорт авто

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

ГИБДД РФ создала систему автоматизированной обработки данных о ДТП в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на замглаву ведомства Олега Понарьина.

Информация, полученная программой, будет выводиться на электронной карте. Таким образом очаги аварий можно будет быстро локализовать.

"Теперь мы видим на электронной карте очаги ДТП, которые в дальнейшем могут быть проанализированы, и будут приняты меры по ликвидации причин возникновения аварий", – сказал Понарьин.

Также в ГИБДД планируют создать систему СМС-рассылки, которая будет оповещать водителей о приближении к месту аварии. Кроме того, ожидается, что информацию по авариям будут передавать в Сеть. Таким образом, водители смогут планировать свои поездки и рассчитывать скоростные режимы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому производителям лекарств необходимо будет наносить на упаковку специальную маркировку для водителей. На ней будет указано, что препарат не стоит употреблять перед тем, как сесть за руль.

Также в Госдуме предложили в обязательном порядке присваивать автомобилям экологический класс.

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