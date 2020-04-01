Mazda отзовет один из автомобилей, проданных в 1999 году, из-за подушки безопасности

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Компания Mazda отзывает автомобиль модели Xedos 9, проданный в декабре 1999 года, из-за неисправности в работе подушки безопасности, сообщает Агентство "Москва".

Фирма планирует отозвать одну машину, проданную 22 декабря 1999 года. Владельца проинформируют через электронную почту и по телефону. Он должен будет предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр.

"Причиной отзыва является нарушение уплотнителя корпуса газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя, которое может привести к попаданию влаги, ее впитыванию горючим составом заряда и дальнейшему ненадлежащему срабатыванию подушки безопасности в случае столкновения. На транспортном средстве будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя модифицированным. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", – сообщили в Росстандарте.

Ранее стало известно, что Центр организации дорожного движения пригласил москвичей на онлайн-экскурсию по ситуационному центру. Она состоится 2 апреля в 15:00.

Также в Госдуме приняли решение об изменении порядка прохождения обязательного техосмотра. Речь идет о периодичности проведения процедуры, которая зависит от продолжительности эксплуатации автомобиля.