ЦОДД организует для москвичей онлайн-экскурсию по ситуационному центру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения позвал на онлайн-экскурсию по ситуационному центру. Принять в ней участие москвичи смогут 2 апреля в 15:00, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этот день начальник центра Александр Евсин расскажет об интеллектуальной транспортной системе столицы. "Сейчас все, кто не обеспечивает жизнедеятельность города, находятся дома на самоизоляции. Мы просим вас без необходимости не выходить из дома. Для этого мы впервые решили провести экскурсию по ситуационному центру онлайн", – сказал Евсин.

По его словам, зрители в ходе трансляции узнают, почему на магистралях города возникают затруднения, кто управляет светофорами. Присоединиться сможет любой желающий, открыв трансляцию на YouTube-канале "Московского транспорта".

Ранее сообщалось, что учреждения столицы перешли на удаленный режим работы, открыв для горожан образовательные курсы, лекции, интерактивные программы. Так, стало известно, что "Техноград" на ВДНХ будет работать в удаленном режиме.

