Bentley отзывает 19 автомобилей из России

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В России отзываются 19 автомобилей Bentley из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В ведомстве рассказали, что отзываются автомобили, реализованные в период с 2018 по 2020 годы. По мнению специалистов, в данных моделях при ДТП "проушины ремней безопасности сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова".

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей Volkswagen в ближайшее время должны проинформировать владельцев автомобилей, чьи транспортные средства попадают под категорию отзыва, о необходимости предоставить машину в дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех транспортных средствах бесплатно заменят установленный винт.

Ранее сообщалось, что Porsche отзывает 445 автомобилей в России из-за возможной утечки и возгорания топлива. Проблема связана с недостаточной термической стойкостью компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода. Компания Porsche заявила об отзыве автомобилей серии Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), произведенных с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года.

