Porsche отзывает почти 450 машин в России из-за риска возгорания топлива

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Porsche отзывает 445 автомобилей в России из-за возможной утечки и возгорания топлива, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Проблема связана с недостаточной термической стойкостью компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода. Компания Porsche заявила об отзыве автомобилей серии Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), произведенных с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года.

Компания "Порше Руссланд", которая представляет Porsche на российском рынке, уведомит владельцев автомобилей, которые попадают под отзыв.

"Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех транспортных средствах будет заменен подающий топливопровод в моторном отсеке. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", – заявили в пресс-службе Росстандарта.

Ранее об отзыве 1 346 автомобилей Audi сообщила компания Volkswagen Group Rus. Технический дефект нашли в генераторе, в связи с которым специалисты не исключают вероятности возгорания автомобиля.