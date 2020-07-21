Audi отзывает 1 346 машин в РФ из-за возможных проблем с генератором

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Из-за возможных проблем с генератором Volkswagen Group Rus отзывает 1346 машин Audi в России, которые были проданы с 2018 по 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.
"Отзыву подлежат 1 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5", – говорится в сообщении.
Как рассказали в Росстандарте, в стартер-генератор с ременным приводом могла проникнуть влага, что может привести к химическим реакциям и локальному перегреву узла. Из-за этого специалисты не исключают возможности возгорания в автомобиле.
Владельцев автомобилей, которые подпали под отзыв, проинформируют уполномоченные представители изготовителей. На машинах будет заменен стартер-генератор. Для владельцев все работы будут бесплатными.
Ранее сообщалось, что россиянам запретят ставить подержанные запчасти на автомобиль. На новые нужно будет менять запчасти, которые считаются критическими для обеспечения безопасности.
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