Бетоновоз столкнулся с шестью автомобилями в Иркутске

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Три человека пострадали в столкновении бетоновоза с шестью автомобилями в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

В правоохранительных органах отметили, что бетоновоз протаранил шесть иномарок, которые следовали в попутном направлении.

"Наибольшие повреждения получила Toyota Ipsum. Женщина-водитель, трехлетний ребенок и его бабушка доставлены в больницу для диагностирования состояния и оказания необходимой помощи", – заявили в ГУ МВД.

Следователи в настоящий момент рассматривают три версии произошедшего. К вероятным причинам правоохранители относят отказ тормозной системы большегруза, человеческий фактор и превышение скорости.

Накануне в Москве автобус врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали несколько человек, погибла женщина.

