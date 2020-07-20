Прокуратура начала проверку в связи с наездом автобуса на остановку в Люблине

10:46
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Столичная прокуратура начала проверку в связи с наездом автобуса на остановку общественного транспорта в столичном районе Люблино. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру.
"Будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами и организациями требований федерального законодательства о безопасности пассажирских перевозок", – говорится в сообщении.
Как отмечается, на место происшествия выехал прокурор ЮВАО Роман Никифоров. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка находится на контроле прокурора столицы.
В понедельник утром на юго-востоке столицы произошло ДТП с автобусом, в результате которого погибла женщина.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что за рулем автобуса была женщина. Перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена к управлению транспортом.
По предварительным данным, водитель автобуса не справилась с управлением. Ликсутов подчеркнул, что столичные власти окажут материальную помощь семье погибшей.
Автобус врезался в остановку на улице Краснодонская
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: