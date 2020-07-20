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Происшествия

10:46

Прокуратура начала проверку в связи с наездом автобуса на остановку в Люблине

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Столичная прокуратура начала проверку в связи с наездом автобуса на остановку общественного транспорта в столичном районе Люблино. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру.

"Будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами и организациями требований федерального законодательства о безопасности пассажирских перевозок", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия выехал прокурор ЮВАО Роман Никифоров. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверка находится на контроле прокурора столицы.

В понедельник утром на юго-востоке столицы произошло ДТП с автобусом, в результате которого погибла женщина.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что за рулем автобуса была женщина. Перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена к управлению транспортом.

По предварительным данным, водитель автобуса не справилась с управлением. Ликсутов подчеркнул, что столичные власти окажут материальную помощь семье погибшей.

Автобус врезался в остановку на улице Краснодонская

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