Автобус врезался в остановку на юго-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На улице Ставропольской на юго-востоке столицы водитель автобуса врезался в остановку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"На улице Ставропольской, дом 15 водитель автобуса совершил наезд на препятствие, находившееся по ходу движения с правой стороны. В результате ДТП три человека пострадали", – говорится в сообщении.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что автобус врезался в остановку общественного транспорта.

Как сообщает Дептранс, на данный момент сотрудники ГУП "Мосгортранс" производит разбор произошедшего.

"Предварительно один погибший", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.