Человек погиб в ДТП с участием автобуса в Наро-Фоминске

Фото: vk.com/notypical_narofominsk

Автобус столкнулся с автомобилем Mercedes в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает РИА Новости. В результате происшествия погиб человек, еще шестеро пострадали.

Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. Известно, что скончался водитель иномарки.

Обстоятельства случившегося выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в столкновении автобуса и грузовика на Московском малом кольце в Подмосковье пострадали три человека. В ГУ МВД по региону уточнили, что авария произошла на 39-м километре трассы А107.

