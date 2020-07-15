Три человека пострадали в аварии на трассе в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали из-за столкновения автобуса и грузовика на Московском малом кольце, сообщает Агентство "Москва".

"По предварительной информации, около 9:00 на 39-м километре автодороги А-107 произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и автобуса. В результате ДТП пострадали три человека", – передает сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В настоящее время причины ДТП выясняются, на месте случившегося работают специалисты.

Накануне на 97-м километре МКАД из-за столкновения четырех машин пострадали шесть человек. ДТП произошло в районе парка "Лосиный остров".