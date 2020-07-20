Водитель автобуса перед ДТП в Люблине прошла медицинскую проверку

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Водитель автобуса перед выходом на рейс прошла все медицинские проверки и была допущена к управлению транспортом, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"Водитель автобуса не справилась с управлением. При этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена. Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются", – сказал вице-мэр.

Ликсутов подчеркнул, что столичные власти окажут материальную помощь семье погибшей.

В понедельник утром на улице Ставропольской на юго-востоке столицы водитель автобус врезался в остановку общественного транспорта.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек.