Две машины столкнулись в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две машины столкнулись в районе Тверской улицы. В ДТП, согласно предварительным данным, пострадал один человек, заявили РИА Новости в московском главке МВД.

Из-за дорожного инцидента в центре столицы временно перекрыли движение наземного транспорта по двум полосам.

"Около 22:00 произошло столкновение двух транспортных средств в районе по Тверской улице", – говорится в сообщении собеседника.

На место аварии прибыли экстренные службы, сотрудники ГИБДД. Причина происшествия в Москве в настоящий момент неизвестна, начата проверка. Обстоятельства ДТП установит Госавтоинспекция.

Ранее на западе столицы столкнулись два автомобиля и две маршрутки. По словам очевидцев, водитель белой легковушки выехал на перекресток на красный свет.