Два грузовика столкнулись на юго-востоке Москвы

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Два грузовика столкнулись в Москве на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца, три полосы перекрыли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Как уточняется, столкнулись бетономешалка и мусоровоз.
"Произошло ДТП двух грузовых автомобилей с опрокидыванием. Перекрыто три полосы из четырех, движение затруднено", – сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадал один человек.
Ранее авария произошла на 39-м километре Московского малого кольца. Там столкнулись грузовик и автобус. В результате ДТП пострадали три человека.