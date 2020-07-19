Два грузовика столкнулись на юго-востоке Москвы

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Два грузовика столкнулись в Москве на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца, три полосы перекрыли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как уточняется, столкнулись бетономешалка и мусоровоз.

"Произошло ДТП двух грузовых автомобилей с опрокидыванием. Перекрыто три полосы из четырех, движение затруднено", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Ранее авария произошла на 39-м километре Московского малого кольца. Там столкнулись грузовик и автобус. В результате ДТП пострадали три человека.