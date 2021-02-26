Почти 3,5 тысячи автомобилей Toyota отзовут в России

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Около 3,5 тысячи автомобилей Toyota отзовут из России из-за возможного снижения прочности поршня усилителя тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идет о машинах Toyota Hilux и Fortuner, реализованных в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.

Причиной для отзыва стало возможное снижение прочности поршня усилителя тормозов, связанное с особенностями его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и привести к увеличению тормозного пути транспортного средства.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, информируют об этом путем рассылки писем и/или по телефону. Им необходимо будет предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого надо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем либо воспользоваться интерактивным поиском.

Если автомобиль подпадает под программу, его владельцу нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Специалисты проверят автомобиль и в случае необходимости заменят усилитель тормозов на новый.

Ранее сообщалось, что в России отзываются 19 автомобилей Bentley из-за проблем с ремнями безопасности. Под отзыв подпадают автомобили, реализованные в период с 2018 по 2020 год. По мнению специалистов, в данных моделях при ДТП "проушины ремней безопасности сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова".