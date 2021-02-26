Почти 3,5 тысячи автомобилей Toyota отзовут в России

Фото: depositphotos/huettenhoelscher
Около 3,5 тысячи автомобилей Toyota отзовут из России из-за возможного снижения прочности поршня усилителя тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Речь идет о машинах Toyota Hilux и Fortuner, реализованных в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.
Причиной для отзыва стало возможное снижение прочности поршня усилителя тормозов, связанное с особенностями его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и привести к увеличению тормозного пути транспортного средства.
Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, информируют об этом путем рассылки писем и/или по телефону. Им необходимо будет предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.
Кроме того, владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого надо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем либо воспользоваться интерактивным поиском.
Если автомобиль подпадает под программу, его владельцу нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Специалисты проверят автомобиль и в случае необходимости заменят усилитель тормозов на новый.
Ранее сообщалось, что в России отзываются 19 автомобилей Bentley из-за проблем с ремнями безопасности. Под отзыв подпадают автомобили, реализованные в период с 2018 по 2020 год. По мнению специалистов, в данных моделях при ДТП "проушины ремней безопасности сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: